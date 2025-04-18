Эксперт Кестер: сверхурочная работа не оплачивается без официального приказа

Работа сверх графика будет считаться сверхурочной только в случае инициативы работодателя и оформления соответствующего приказа. Об этом рассказала специалист по кадровому делопроизводству UCMS Group Любовь Кестер в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, согласно статье 99 Трудового кодекса, сверхурочная работа — это деятельность, выполняемая по указанию работодателя после окончания рабочего дня. Без официального приказа такие часы не должны оплачиваться, сообщило ИА НСН.
В год максимально допустимый объем составляет 120 часов переработки и не четырех часов за два рабочих дня, идущих подряд. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, последующие — в двойном. Это касается и работы в выходные дни, подчеркнула Кестер.
Молдавия во второй раз не выпустила архиепископа Маркелла в Израиль
СМИ сообщили, что США готовы признать Крым
Сотня военнослужащих СОЧ пытались сбежать из военной комендатуры в Краснодаре
Макаревич послал журналиста в ответ на предложение выступить в России
Молодежь Подмосковья пригласили на слет Всемирного фестиваля
Врачи Подмосковья и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте