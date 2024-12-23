Эксперт Казаков: режим энергосбережения поможет сохранить заряд гаджета в холода

На морозе аккумуляторы смартфонов разряжаются быстрее. О способах сохранения заряда батареи гаджетов рассказал технический директор «МТС Юрент» Илья Казаков в беседе с «Известиями».
По его словам, низкие температуры замедляют химические реакции в литий-ионных батареях, снижая их эффективность. Чтобы продлить срок работы устройства, Казаков советует полностью зарядить смартфон перед выходом на улицу, отключить ненужные сервисы. Среди них — GPS, Wi-Fi. Также полезно активировать режим энергосбережения.
Эксперт рекомендовал держать телефон ближе к телу или временно выключать его, если он не используется.
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