Эксперт Казаков: режим энергосбережения поможет сохранить заряд гаджета в холода

На морозе аккумуляторы смартфонов разряжаются быстрее. О способах сохранения заряда батареи гаджетов рассказал технический директор «МТС Юрент» Илья Казаков в беседе с «Известиями» .

По его словам, низкие температуры замедляют химические реакции в литий-ионных батареях, снижая их эффективность. Чтобы продлить срок работы устройства, Казаков советует полностью зарядить смартфон перед выходом на улицу, отключить ненужные сервисы. Среди них — GPS, Wi-Fi. Также полезно активировать режим энергосбережения.

Эксперт рекомендовал держать телефон ближе к телу или временно выключать его, если он не используется.