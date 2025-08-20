Эксперт KasperskyOS Наенко назвал западное сетевое оборудование в РФ мишенью для хакеров

Сетевое оборудование западных производителей в России утратило защиту от хакерских атак из-за прекращения обновлений. Об этом сообщил старший архитектор отдела развития архитектуры KasperskyOS Андрей Наенко в беседе с «Постньюс».
Эксперт обратил внимание на проблему отсутствия своевременных обновлений безопасности для устройств Cisco, Fortinet и Palo Alto.
«Если система без обновлений, каждая новая уязвимость остается навсегда. Это уже не вопрос „если“, а вопрос „когда“», — отметил специалист.
По его словам, широкое распространение эксплойтов и вирусов в открытых источниках превращает Россию в тестовую площадку для отработки методик кибератак.
