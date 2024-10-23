Эксперт «Карьерной академии» Провозен: стажировки и волонтерские проекты будут плюсом в резюме студента

Грамотно составленное резюме может значительно повысить конкурентоспособность соискателя. На что обращать внимание при формировании профессиональной визитки, рассказала «Известиям» директор по развитию образовательных продуктов «Карьерной академии» Елена Провозен.
Она отметила, что работодатели в среднем тратят около семи секунд на просмотр резюме, поэтому оно должно быть четким и понятным. В документ можно включить информацию об образовании, а также не забыть указать все стажировки, волонтерские и учебные проекты.
Многие начальники также обращают внимание на участие в студенческих движениях. Эти факты помогут выделить будущего сотрудника из общего числа молодых специалистов, резюмировала эксперт.
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