Эксперт Калашникова посоветовала родителям избегать криков и обвинений при обсуждении сложных тем с подростками

Специалист в области поведенческой терапии и семейного консультирования Елена Калашникова поделилась с изданием «Челны Live» своими рекомендациями для родителей, обеспокоенных участием детей в рискованных интернет-челленджах. Эксперт подчеркнула важность сохранения спокойствия и отказа от криков.

Как отметила Калашникова, перед обсуждением сложной темы необходимо восстановить эмоциональное равновесие.

«Если вы узнали, что ребенок участвовал в таком челлендже, первое, что нужно сделать, — выслушать версию и аргументы подростка, а потом спокойно поговорить о реальных рисках», — сказала консультант.

Необходимо выяснить мотивы поведения ребенка: возможно, это стремление к самоутверждению, подражание или страх быть отвергнутым сверстниками. На основе этих данных можно предложить альтернативные безопасные способы удовлетворения потребностей подростка.

Далее следует спокойно объяснить ребенку опасности, связанные с участием в челленджах, приводя конкретные факты и последствия. При этом важно избегать длинных нотаций, так как подростки их не воспринимают, подчеркнула эксперт.