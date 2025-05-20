Эксперт Калашников посоветовал бизнесу применять усиленное шифрование для защиты от утечки персональных данных

Ужесточенные меры ответственности за утечку персональных данных вступают в силу с 20 мая 2025 года. Чтобы предотвратить серьезные финансовые и репутационные потери, бизнесу необходимо принять ряд мер. О них рассказал «Известиям» глава направления «Инженерные инструменты» платформы «Сфера» (IT-холдинг Т1) Евгений Калашников.
По словам специалиста, ключевые угрозы связаны с отсутствием четкой политики обработки данных, слабым контролем доступа и уязвимыми IT-системами. Основная причина утечек — человеческая ошибка и недостаточная техническая защита.
Как отметил эксперт, обезличивание и маскировка данных считаются самыми эффективными инструментами защиты. Кроме того, важно применять сегментацию и усиленное шифрование. Полностью обезопасить компанию от утечки данных невозможно, но минимизировать ущерб реально, заключил Калашников.
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