Эксперт Кадаков посоветовал автомобилистам прогнозировать действия других водителей

Москва вновь окунулась в зимнюю погоду из-за циклона Зион, который принес снег, метели и слякоть. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с kp.ru посоветовал учитывать непредсказуемое поведение других участников движения, особенно тех, кто уже перешел на летнюю резину.
Сейчас водители столкнулись с непростыми условиями на дорогах: скользкое покрытие, ограниченная видимость и переход многих автомобилистов на летнюю резину создают повышенные риски аварий.
В этих условиях важно уметь прогнозировать действия других водителей, особенно неопытных. Особое внимание необходимо уделять движению в узких дворах, где маневры осложнены наличием сугробов и грязи, подчеркнул Кадаков.
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