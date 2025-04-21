Эксперт Кадаков: иностранные автобренды смогут вернуться в Россию только на особых условиях

Иностранные производители автомобилей вряд ли смогут вернуться в Россию в текущем году. Даже при самых благоприятных условиях им не позволят просто так возобновить работу на прежних заводах. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в ходе организованного «Ридусом» круглого стола на тему «Перспективы возвращения ушедших иностранных брендов на российский рынок».