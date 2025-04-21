Эксперт Кадаков: иностранные автобренды смогут вернуться в Россию только на особых условиях

Иностранные производители автомобилей вряд ли смогут вернуться в Россию в текущем году. Даже при самых благоприятных условиях им не позволят просто так возобновить работу на прежних заводах. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в ходе организованного «Ридусом» круглого стола на тему «Перспективы возвращения ушедших иностранных брендов на российский рынок».
Как отметил специалист, государство, вероятнее всего, выдвинет ряд особых требований для возобновления работы зарубежных брендов. Например, совместное с правительством России владение предприятием, передача технологий, а также хранение технической и прочей документации на российских сервисах, добавил Кадаков.
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