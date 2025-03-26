Эксперт Кадаков: байкеры создают риск ДТП высокой скоростью и частыми перестроениями
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире радио Sputnik рассказал, какие опасности подстерегают водителей с открытием мотосезона.
По его словам, мотоциклисты любят высокую скорость и часто перестраиваются из ряда в ряд, создавая риск ДТП.
Кадаков дал несколько советов автомобилистам: внимательно смотреть в зеркала, аккуратно перестраиваться, не перекрывать мотоциклистам проезд, чтобы избежать аварии. Он также напомнил о том, что байкеров труднее заметить в потоке машин из-за их размеров. Это особенно важно учитывать при выезде из дворов или в темное время суток.
Эксперт подчеркнул, что пыль и грязь на дороге могут ухудшить видимость, поэтому мотоциклисты должны быть предельно аккуратными.