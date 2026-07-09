Эксперт ювелирной отрасли Ялунин отметил, что секрет успеха российских мастеров кроется в тщательной проработке деталей

Владелец ювелирного бренда РИНГО Андрей Ялунин в кулуарах международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге поделился мнением о преимуществах российских ювелиров. Он отметил, что отечественные мастера выделяются на фоне других благодаря своей тщательной проработке деталей, сообщил «ФедералПресс» .

«Умение работать с материалом — это гордость российских ювелиров, их отношение к деталям и к качеству. Именно этим нужно гордиться. В этом залог успеха российских ювелиров», — подчеркнул Ялунин.

Также предприниматель обратил внимание на богатую минералогическую базу России. По его словам, Уральские изумруды пользуются большим спросом во всем мире.

Говоря о тенденциях на рынке, эксперт отметил важность быстрого обновления коллекций и развития онлайн-торговли. Он подчеркнул, что современному покупателю нужен интеллектуальный диалог, чтобы лучше понять ассортимент и свои потребности. Кроме того, бизнесмен отметил необходимость освоения новых проектов и развития в условиях меняющегося рынка.