Эксперт «ЮMoney» Ефимочкин заявил, что импульсивные покупки уходят в прошлое

Сезон распродаж в России достиг пика в период «черной пятницы», и покупатели стали более продуманными в своих покупках. Импульсивные покупки уходят в прошлое, на их место приходит аналитический подход к шопингу. Ключ к успеху — предварительный анализ, пояснил «Известиям» эксперт по онлайн-распродажам и директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Он рекомендует отслеживать стоимость желаемых товаров с помощью специальных приложений или браузерных расширений за одну-две недели до распродажи. Если время упущено, можно воспользоваться шопинг-ассистентами и Telegram-ботами, которые анализируют цены в реальном времени.

Грамотная стратегия покупателя включает не только поиск скидок, но и выбор способа оплаты, который позволяет увеличить экономию. Люди комбинируют скидки магазинов, промокоды и кешбэк. Некоторые сервисы предлагают двойное начисление бонусов — от банка и от платежной платформы. В отдельных акциях итоговая выгода может достигать 50% от стоимости товара.

Выбор площадки и условий доставки также имеет значение. Крупные маркетплейсы не всегда предлагают минимальные цены, а специализированные магазины могут предлагать более привлекательные условия. Стоимость доставки может нивелировать часть выгоды, поэтому выбор пункта самовывоза или выполнение условий бесплатной доставки становятся важными частями стратегии.