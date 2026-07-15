Эксперт «Яндекса» Лунев подчеркнул важность критического мышления для молодежи

Руководитель группы обучения информационной безопасности компании «Яндекс» Александр Лунев заявил в беседе с «Москвой 24» , что критическое мышление — один из ключевых навыков для современной молодежи.

По словам эксперта, в современном мире недостаточно просто уметь пользоваться технологиями.

«Когда ответы на многие вопросы можно получить за несколько секунд с помощью нейросетей, особенно важно сохранять способность самостоятельно анализировать информацию: проверять факты, оценивать достоверность источников и не воспринимать ответы искусственного интеллекта как безусловную истину», — отметил Лунев.

Развивать этот навык важно с раннего возраста, чтобы сформировать привычку задавать вопросы, проверять информацию и делать собственные выводы. Образовательные проекты знакомят детей с принципами безопасного поведения в цифровой среде и помогают им освоить эти навыки.