Эксперт Якубович предупредил о рисках для женщин при инвестировании в семейный бизнес

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru рассказал о потенциальных опасностях для женщин, которые решают инвестировать свои средства в совместный с мужем бизнес.

По его словам, нередко женщины сталкиваются с тем, что их собственный бизнес, приносящий ощутимый доход, воспринимается мужчинами как нечто второстепенное. Это может привести к предложению объединить финансовые ресурсы и вложиться в общее дело.

«Когда жена соглашается, она продает свой бизнес, вкладывает деньги в дело мужа и становится „помощницей“. Через несколько лет она обнаруживает, что ее вклад забыт, навыки не востребованы, а финансовая независимость потеряна. Если случается развод, она остается ни с чем, потому что бизнес оформлен на мужа, а ее участие не было документально зафиксировано», — цитирует эксперта «ТСН24».

Якубович подчеркнул, что важно признавать женский бизнес полноценным и уважать его. Кроме того, необходимо четко разграничивать деловые и семейные отношения с помощью документальных договоренностей, сохранять финансовую независимость даже при совместной работе и не жертвовать своим делом ради чужого.