Эксперт Якубович объяснил, почему кризис трех лет нормален

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович объяснил, что кризис трех лет у ребенка чаще всего говорит не об ошибках воспитания, а о становлении личности, сообщает RuNews24.ru .

Кризис трех лет часто пугает родителей: ребенок начинает говорить «я сам», спорит и отказывается от помощи. Якубович отметил, что такой этап обычно считается нормальной частью развития, а не признаком плохого воспитания.

Лев Выготский выделял семь признаков этого периода: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, протест-бунт, обесценивание и деспотизм. По словам эксперта, в это время ребенок впервые ясно отделяет себя от взрослого и начинает отстаивать собственные желания.

Якубович добавил, что Даниил Эльконин связывал этот возраст с формированием сознания «я сам». Если взрослые продолжают строить отношения только на опеке и подавляют инициативу, кризис может затянуться и пройти тяжелее.

Эксперт также сослался на подходы Антона Макаренко и Марии Монтессори. Они предлагали не воспринимать поведение ребенка как личную атаку, а оценивать поступки и спокойно помогать осваивать самостоятельность.

По словам Якубовича, родителям стоит признать право ребенка на собственные желания, давать ему выбор в безопасных рамках и сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что этот период не вечен и пройти его легче, если взрослые и ребенок действуют вместе.