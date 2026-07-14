Эксперт Якубович объяснил, что большинство россиян делают покупки на маркетплейсах под влиянием эмоций

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал RuNews24.ru , что 61% россиян совершают покупки на маркетплейсах под влиянием эмоций. Почти треть оформляют заказы с отсрочкой платежа из-за нехватки денег.

Многие покупают дорогие вещи не из необходимости, а ради ощущения статуса и одобрения окружающих. Однако радость от покупки быстро проходит, а кредит остается. Человек вновь стремится к новым приобретениям и попадает в замкнутый круг, привел слова специалиста сайт «Известия».

Демонстративное потребление приводит к жизни не по средствам. Люди берут кредиты на ненужные вещи, а затем вынуждены экономить на действительно важных расходах.

Чтобы избежать долговой ловушки, эксперт посоветовал научиться отличать реальные потребности от навязанных, не принимать решения о крупных покупках сгоряча, планировать бюджет, а также перестать сравнивать себя с другими.

По мнению Якубовича, настоящий статус определяется не стоимостью вещей, а поступками человека.