Эксперт Якубович объяснил, что большинство россиян делают покупки на маркетплейсах под влиянием эмоций
Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал RuNews24.ru, что 61% россиян совершают покупки на маркетплейсах под влиянием эмоций. Почти треть оформляют заказы с отсрочкой платежа из-за нехватки денег.
Многие покупают дорогие вещи не из необходимости, а ради ощущения статуса и одобрения окружающих. Однако радость от покупки быстро проходит, а кредит остается. Человек вновь стремится к новым приобретениям и попадает в замкнутый круг, привел слова специалиста сайт «Известия».
Демонстративное потребление приводит к жизни не по средствам. Люди берут кредиты на ненужные вещи, а затем вынуждены экономить на действительно важных расходах.
Чтобы избежать долговой ловушки, эксперт посоветовал научиться отличать реальные потребности от навязанных, не принимать решения о крупных покупках сгоряча, планировать бюджет, а также перестать сравнивать себя с другими.
По мнению Якубовича, настоящий статус определяется не стоимостью вещей, а поступками человека.