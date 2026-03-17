Эксперт Яковлева рассказала, что уволить сотрудника за токсичное поведение можно после двух дисциплинарных взысканий

Работодатель имеет право уволить сотрудника, если его токсичное поведение негативно влияет на рабочую атмосферу в коллективе. Такое поведение может снизить эффективность команды, так как постоянные конфликты подрывают доверие между коллегами и могут привести к уходу квалифицированных специалистов. Эксперт по трудовому праву, член палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева в интервью «Вечерней Москве» рассказала, в каких случаях работодатель может уволить сотрудника за токсичное поведение.

По словам эксперта, токсичность определяется в каждом коллективе по внутренним актам поведения сотрудников.

«Токсичностью на рабочем месте можно считать то, что противоречит внутренним документам, которые имеют статус локальных нормативных актов, регулирующих вопросы корпоративной культуры, коммуникации внутри компании и неформальной составляющей профессиональной деятельности», — сказала она.

Если сотрудник нарушает внутренние правила компании своим токсичным поведением, это может грозить ему увольнением, но не сразу. Сначала будут два дисциплинарных взыскания. В конечном итоге работника могут уволить за неоднократное неисполнение должностных обязанностей.

Коллеги могут пожаловаться на токсичное поведение сотрудника работодателю, но это не всегда будет эффективно. Руководитель не обязан принимать во внимание жалобы сотрудников, он может не предпринимать меры, все остается на его личное усмотрение.