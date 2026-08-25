Представитель IT-холдинга Т1 Васюра предложила решение проблемы постоянных «АСАП» в рабочих задачах

Сотрудники современных офисов тратят до половины своего рабочего времени на рутинные действия, такие как поиск информации и отслеживание статуса задач. При этом все поступающие поручения кажутся одинаково срочными, из-за чего работникам приходится самостоятельно определять приоритеты в условиях постоянного хаоса.

Как рассказала эксперт Васюра, проблема постоянной спешки часто связана не с увеличением объема работы, а с отсутствием единых правил постановки задач. Когда каждое новое поручение автоматически получает максимальный приоритет, сама система приоритетов перестает выполнять свою функцию и теряет смысл. В результате сотрудники находятся в состоянии перманентного стресса, пытаясь успеть выполнить все одновременно, что неизбежно ведет к выгоранию и снижению качества конечного продукта.

Для решения этой проблемы эксперт рекомендовала внедрить прозрачную систему управления задачами. Каждое поручение должно содержать четко прописанную цель, конкретный срок исполнения, назначенного ответственного исполнителя и объективный уровень приоритета. Только наличие понятной структуры позволяет команде фокусироваться на действительно важных процессах, а не тушить «пожары», возникающие из-за отсутствия планирования.