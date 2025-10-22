Эксперт Ippon Вишневецкая подчеркнула, что вздутие корпуса является основным признаком опасного пауэрбанка

Директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, как определить, что пауэрбанк может представлять опасность.

Специалист подчеркнула, что основные признаки угрозы включают вздутие корпуса, появление специфического химического запаха, чрезмерное нагревание даже при слабом использовании, а также необычные звуки в районе батареи. Среди других тревожных сигналов — сокращение времени работы без подзарядки и внезапные отключения устройства.

Вишневецкая отметила, что к неисправностям могут привести механические повреждения, перегрев из-за нагрузок или внешних температур, использование некачественных зарядных устройств, попадание воды или заводской брак.

Она рекомендует не хранить потенциально опасный аккумулятор дома и не пытаться починить его самостоятельно, а обратиться в сервис или пункт утилизации.