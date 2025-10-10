Эксперт Ippon Вишневецкая отметила растущую популярность источников бесперебойного питания

Для обеспечения безопасности домашней электросети необходимо тщательно продумать систему защиты. По словам директора по развитию Ippon Кристины Вишневецкой, использование качественных удлинителей с фильтрами — один из основных шагов. Об этом написал Ferra.ru .

Она подчеркнула, что правильная организация домашней электросети и распределение нагрузки между розетками помогают продлить срок службы устройств и предотвратить неожиданные поломки.

Кроме того, Вишневецкая отметила растущую популярность источников бесперебойного питания (ИБП). Такие устройства помогают справляться с кратковременными отключениями и стабилизируют подачу электроэнергии.

«ИБП обеспечивают резервное питание во время аварий, стабилизируют подаваемое напряжение и фильтруют помехи, защищая чувствительные электронные компоненты», — подчеркнула эксперт.