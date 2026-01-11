Эксперт Ippon Церетели посоветовал иметь в доме альтернативные источники освещения

В условиях сильных морозов и ухудшения погоды возрастает риск аварий на линиях электропередачи. Из-за увеличения нагрузки на сети в связи с обогревом помещений и работой отопительных систем повышается вероятность перебоев в подаче электроэнергии. Руководитель направления разработки новых продуктов Ippon Георгий Церетели рассказал «Известиям» о том, как действовать в подобных ситуациях.

По его словам, к внезапному отключению лучше готовиться заранее. В доме стоит иметь альтернативные источники освещения — свечи, фонари, лампы на батарейках. При исчезновении питания первым шагом должно стать отключение бытовой техники от сети, чтобы резкий перепад напряжения при повторной подаче электричества не повредил электронику.

Эксперт рекомендует использовать источники бесперебойного питания (ИБП), которые обеспечивают работу роутеров, зарядку телефонов, работу сигнализации и холодильника. ИБП также помогут спокойно завершить работу на стационарных устройствах, например, на компьютерах.

Если хозяева уезжают на праздники, рекомендуется использовать Wi-Fi-розетки с функцией уведомлений. Они позволяют удаленно контролировать подачу электричества и сигнализируют о сбоях. Холодильник и морозильную камеру стоит дополнить беспроводными датчиками температуры, чтобы вовремя отреагировать на разморозку.

«Соблюдение этих простых правил поможет сохранить спокойствие и организованность даже в неожиданных ситуациях», — подчеркнул Георгий Церетели.