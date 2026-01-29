Эксперт Ippon Никитин указал, что источники бесперебойного питания помогут защитить технику от поломок из-за морозов

В холодное время года увеличивается нагрузка на электросеть. При низких температурах устройствам нужно больше энергии для запуска, а напряжение в сети может снижаться. Поэтому не рекомендуется включать одновременно несколько мощных приборов, особенно при нестабильном электроснабжении. Об этом сообщил директор по продукту Ippon Александр Никитин в интервью сайту Ferra.ru.