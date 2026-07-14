Эксперт ипотечного отдела Главацкая сообщила, что законодательство РФ не ограничивает количество рефинансирований
Руководитель ипотечного отдела ведущего девелопера Татьяна Главацкая в интервью радио Sputnik рассказала, при каких условиях стоит рефинансировать ипотечный кредит.
По словам эксперта, российское законодательство не ограничивает количество рефинансирований. Если новый банк готов одобрить заявку, условия ипотеки можно менять неоднократно.
Главацкая отметила, что рефинансирование имеет экономический смысл, если ставка в новом банке ниже на 1,5–2%. Однако при расчете реальной выгоды необходимо учесть расходы на оформление, новую оценку, выписку из ЕГРН и иногда страховку.
Эксперт также предупредила, что при плохой кредитной истории или снижении доходов новый банк может отказать в рефинансировании. Кроме того, потребуется зарегистрировать новый залог на новый банк и снять обременение с предыдущего.
Татьяна Главацкая посоветовала задуматься о рефинансировании, если рыночные ставки ощутимо упали и экономия на процентах превышает расходы на новые документы. Также можно объединить несколько кредитов в один общий ипотечный и сделать рефинансирование.
Не стоит забывать о страховке, подчеркнула эксперт. Часто рефинансирование делают к концу окончания полиса с предыдущего банка, чтобы не оплачивать страховку несколько раз.