Эксперт InterCHARM Дычева отметила, что российским брендам косметики нужно больше работать над узнаваемостью

Председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM и член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в интервью ИА НСН рассказала, что сегодня у россиян практически не осталось предубеждений на счет отечественной косметики. Однако российским брендам все еще нужно работать над узнаваемостью.

Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее отметил, что в России активно развивается парфюмерно-косметическая отрасль и уже есть все необходимые отечественные составляющие. Сейчас перед министерством стоит задача создать собственную сырьевую базу и локализовать производство парфюмерной отрасли.

Дычева подчеркнула, что с ростом числа российских брендов развеялись многие стереотипы о косметике. Она считает, что российские производители могут конкурировать с зарубежной продукцией по качеству и эффективности. Однако необходимо больше работать над продвижением национальных брендов.

При этом, по словам Дычевой, на 100% заместить все зарубежные косметические ингредиенты не получится и нет необходимости. У России много импортозамещающих ингредиентов, но некоторые компоненты все же закупаются за рубежом.