Эксперт Института демографии Крупнов призвал использовать комплексные меры для решения проблем Сибири

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что для решения проблем Сибири нужны комплексные меры.

Эксперт отметил, что проблема численности населения в регионе заключается в оттоке коренных жителей. Также важную роль играет низкая рождаемость.

«Простыми декорациями» невозможно решить проблему оттока населения, подчеркнул Крупнов. Он добавил, что сейчас необходимо организовать решительное развитие Сибири, учитывая сложные климатические и географические условия региона.