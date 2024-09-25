Эксперт «Институт СТЭИ» Петров рассказал, что маркетплейсы вытесняют магазины из-за доступности и низких цен

В небольших населенных пунктах специализированные магазины уже не в силах конкурировать с пунктами выдачи заказов. На это есть как минимум три основные причины. Об этом заявил директор центра стратегических разработок «Институт СТЭИ» Вадим Петров в беседе с KP.RU .

По его словам, маркетплейсы могут предложить более низкие цены благодаря эффективным цепочкам поставок, сокращению расходов на аренду торговых площадей и большим объемам закупок. Высокая конкуренция между продавцами на этих платформах также способствует снижению цен.

Вместо того чтобы открываться, торговые центры в регионах теперь заменяются складскими комплексами. Более того, покупатели имеют возможность приобрести все необходимое сразу и забрать заказ в ближнем подъезде. Это и есть суть шопинга на маркетплейсах. Хотя «традиционным» офлайн-магазинам это может не нравиться, покупателям такая ситуация идет на пользу.