Эксперт «Инициативы» Соломин назвал гибкость плюсом онлайн-заседаний в судах

Развитие судебной системы теперь включает использование онлайн-заседаний, особенно в арбитражных судах. Преимуществами этой практики поделился Игорь Соломин, советник президента АНО «Центр социальных, креативных и законотворческих проектов „Инициатива“», в беседе с RuNews24.ru.

Эксперт отметил важность такого формата для участников из отдаленных регионов, которые часто тратят на дорогу много времени и средств. С помощью интернета они могут участвовать в заседаниях без лишних затрат, не отрываясь от своих дел. Однако серьезной проблемой остается идентификация участников.

«Процедура идентификации очень важна для исключения случаев обмана суда», — пояснил специалист.

По его словам, несмотря на удобство функций сайта «Госуслуги», они не гарантируют полной безопасности. Эксперт предложил использовать биометрию как более надежный способ подтверждения личности, добавил Peterburg2.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте