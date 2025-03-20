Эксперт «Инициативы» Соломин назвал гибкость плюсом онлайн-заседаний в судах

Развитие судебной системы теперь включает использование онлайн-заседаний, особенно в арбитражных судах. Преимуществами этой практики поделился Игорь Соломин, советник президента АНО «Центр социальных, креативных и законотворческих проектов „Инициатива“», в беседе с RuNews24.ru .

Эксперт отметил важность такого формата для участников из отдаленных регионов, которые часто тратят на дорогу много времени и средств. С помощью интернета они могут участвовать в заседаниях без лишних затрат, не отрываясь от своих дел. Однако серьезной проблемой остается идентификация участников.

«Процедура идентификации очень важна для исключения случаев обмана суда», — пояснил специалист.

По его словам, несмотря на удобство функций сайта «Госуслуги», они не гарантируют полной безопасности. Эксперт предложил использовать биометрию как более надежный способ подтверждения личности, добавил Peterburg2.