Эксперт индустрии красоты Садыкова отметила, что домашний уход может заменить маникюр в салоне

Грамотный домашний уход способен заменить походы в салон красоты. Об этом сайту URA.RU заявила президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова.

По словам эксперта, главное правило — не срезать кутикулу, чтобы избежать травм и занесения инфекции. Безопаснее применять необрезную технику и регулярно наносить уходовое масло.

Подпиливать ногти специалист посоветовала только сухими и строго в одном направлении, выбирая пилочку абразивностью 180–240 грит.

При постоянном ношении гель-лака Садыкова рекомендовала каждые несколько месяцев делать паузу на две-три недели и ни в коем случае не сдирать покрытие самостоятельно. Кроме того, эксперт напомнила о необходимости использовать перчатки при контакте с бытовой химией.