Эксперт Иксанова рекомендовала менять смартфон каждые три-четыре года

С точки зрения финансовой грамотности, оптимальный срок эксплуатации смартфона составляет три-четыре года. Об этом рассказала руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Екатерина Иксанова в интервью «Газете.Ru» .

По словам эксперта, за это время гаджет полностью оправдывает свою стоимость. Через несколько лет использования обычно снижается емкость батареи, появляются программные ограничения, а технические характеристики устаревают. Менять смартфон чаще может быть невыгодно, а реже — неудобно из-за устаревших технологий.

Оптимальный срок для смены наушников — от двух до четырех лет. Проводные модели могут прослужить дольше при аккуратном использовании, в то время как беспроводные наушники зачастую требуют замены через два-три года из-за деградации аккумулятора и технического износа, подчеркнула Иксанова.