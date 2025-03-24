Эксперт Иксанова рекомендовала менять смартфон каждые три-четыре года

С точки зрения финансовой грамотности, оптимальный срок эксплуатации смартфона составляет три-четыре года. Об этом рассказала руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Екатерина Иксанова в интервью «Газете.Ru».
По словам эксперта, за это время гаджет полностью оправдывает свою стоимость. Через несколько лет использования обычно снижается емкость батареи, появляются программные ограничения, а технические характеристики устаревают. Менять смартфон чаще может быть невыгодно, а реже — неудобно из-за устаревших технологий.
Оптимальный срок для смены наушников — от двух до четырех лет. Проводные модели могут прослужить дольше при аккуратном использовании, в то время как беспроводные наушники зачастую требуют замены через два-три года из-за деградации аккумулятора и технического износа, подчеркнула Иксанова.
Военкомы мобилизовали украинца с младенцем в коляске
Ефремову предрекли карьерный взлет после выхода по УДО
Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор
У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды
Каллас объявили самой глупой в Евросоюзе
Подростка с Украины нашли мертвым в испанском парке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте