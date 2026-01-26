Эксперт Fontvielle Спинка рассказал, что у россиян вырос интерес к физическому и биржевому золоту за последнее время

В последние годы российские инвесторы активно перераспределяют свои капиталы, следуя трендам, которые формируются под влиянием внутренней регуляторной среды и глобальных экономических сдвигов. Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка выделил три ключевых направления в беседе с РИАМО .

Первое и наиболее заметное направление — это рост интереса к инвестициям в золото. С 2022 года на российском рынке произошли изменения, повышающие привлекательность этого актива: отмена НДС при покупке золотых слитков, возможность их реализации напрямую от аффинажных заводов с 2023 года, а также освобождение от НДС вкладов в драгметаллах с ноября 2025 года.

Второе значимое направление — появление и развитие нового класса активов: замещающих облигаций, номинированных в иностранной валюте, но с выплатами в рублях. Этот класс активов стал популярным на фоне нестабильной динамики российской валюты и сужения числа доступных валютных инструментов.

«Отдельно стоит отметить, что в последние годы расширилось число облигационных выпусков, номинированных в китайской валюте», — подчеркнул Спинка. В декабре 2025 года состоялось дебютное размещение юаневых ОФЗ.

Третий тренд связан с длительным периодом высокой ключевой ставки. Инвесторы оценили преимущества фондов ликвидности, таких как «ВИМ — Ликвидность» (LQDT), которые предлагают рыночную доходность при возможности быстрого вывода средств без потери процентов.