Эксперт Иевлев заявил, что стоимость похищенных персональных данных на теневом рынке выросла на 5%

Примерно на 5% выросла стоимость услуг в сфере незаконного оборота персональных данных. Об этом рассказал директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев в беседе с «Известиями» .

Как отметил эксперт, стоимость сбора персональных данных может достигать до 120 тысяч рублей в зависимости от способа и сложности атаки. Также примерно на 5% увеличилась стоимость услуг по поиску и сбору информации через OSINT.

Иевлев добавил, что на теневом рынке за месяц может появляться более 200 предложений по сбору информации о потенциальной жертве. Кроме того, все чаще пользуются спросом услуги по предоставлению полных досье на граждан, что нередко влечет за собой целевой фишинг в отношении отдельных категорий граждан.