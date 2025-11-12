Эксперт ХК «СДС» Горелкина указала, что скрытая безработица может оказывать влияние на доходы населения

Заместитель председателя совета директоров АО ХК «СДС» Анастасия Горелкина поделилась с РИАМО своими наблюдениями о ситуации со скрытой безработицей в России и способах ее преодоления.

Она указала, что в августе 2025 года уровень безработицы в стране составил 2,1%, но специалисты Министерства труда зафиксировали рост скрытой занятости. Это ситуация, когда сотрудник числится на рабочем месте, но не полностью загружен или получает непостоянный доход, написало радио Sputnik.

Горелкина отметила, что такие работники не всегда попадают в официальную статистику, хотя влияют на стабильность рынка труда и общий уровень благосостояния граждан.

«Скрытая безработица может оказывать влияние на доходы населения и динамику потребительского спроса. Однако можно отметить и положительную тенденцию: большинство таких работников остаются в профессиональной сфере и готовы быстро вернуться к активной деятельности», — объяснила эксперт.

Государство предпринимает шаги для «вывода людей из тени». Минтруд разрабатывает программы переобучения и переквалификации, власти предоставляют гранты и льготные кредиты малому и среднему бизнесу, а гражданам предлагают временную или проектную занятость.

Также эффективным инструментом стало создание корпоративных кадровых резервов, которые позволяют перераспределять сотрудников между подразделениями.