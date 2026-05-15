Эксперт hh.ru Игнатова связала интерес к рабочим направлениям с запросом на стабильность

Опрос, проведенный экспертами hh.ru, показал, что каждый третий россиянин готов перейти с офисной работы на квалифицированную рабочую специальность, но при условии, что новое место будет гарантировано работодателем. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова связала интерес к рабочим направлениям с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы.

«В апреле 2026 года средний уровень предлагаемого дохода в сфере рабочих специальностей достиг 100 070 рублей», — отметила эксперт.

Самыми популярными рабочими профессиями, которые готовы освоить опрошенные, стали кондитер и пекарь — за них высказался каждый десятый (11%). Также востребованными были названы повар (9%), швея (9%), электрик, сварщик, монтажник и другие специальности.