Эксперт hh.ru Игнатова отметила, что поиск работы с высокой зарплатой наиболее выгоден осенью

Поиск работы с высокой зарплатой в России наиболее выгоден осенью. Об этом «Известиям» рассказала директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова. По ее словам, пик предложений с высокими зарплатами приходится на период с сентября по ноябрь.

В сентябре 2025 года среднее зарплатное предложение в вакансиях достигло 80 тысяч рублей, что примерно на 10% выше январских показателей.

Игнатова отметила, что количество вакансий в сентябре превысило 1,2 миллиона предложений по всей стране. Рост активности работодателей связан с завершением отпускного сезона и началом нового бизнес-цикла.

Вторым благоприятным периодом для поиска вакансий Игнатова назвала весну — с февраля по апрель. После новогоднего затишья работодатели приступают к реализации годовых планов и расширяют штат.

При этом в конце года структура спроса на персонал меняется. В ноябре и декабре активность найма на постоянные позиции снижается, однако резко растет спрос на подработку и частичную занятость.

Мария Игнатова подчеркнула, что выраженность сезонности зависит от отрасли. В IT и телеком-сфере спрос на специалистов более равномерный в течение года, тогда как строительство и агропром демонстрируют активный найм с марта по октябрь.