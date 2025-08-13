Эксперт hh.ru Бузунова рассказала о востребованности молодежи в IT-сфере и медицине

Руководитель отдела внешних коммуникаций сервиса hh.ru в регионах Мария Бузунова перечислила специальности, где активно ищут молодых сотрудников. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, работодатели заинтересованы в молодых специалистах массовых профессий, которые часто общаются с людьми.

«А это, в первую очередь, продажи и обслуживание клиентов. Здесь хотят видеть молодежь очень активно, потому что нужны горящие глаза и мозги, которые работают», — пояснила Бузунова.

Она также выделила такие направления, как IT-сфера, медицина, образование и производство.