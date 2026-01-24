Эксперт hh.ru Аверина рассказала, что цифровизация HR-процессов позволит разгрузить сотрудников
Исследование, проведенное специалистами hh.ru среди работодателей Хабаровского края в конце предыдущего года, выявило ключевые приоритеты для российского бизнеса в 2026 году. Об этом сообщил Transsibinfo.
Среди основных направлений развития были выделены повышение производительности труда, формирование сильного бренда работодателя, внедрение цифровой трансформации в сфере управления персоналом и эффективное руководство мультикультурными коллективами.
«Переход к цифровому HR позволит разгрузить сотрудников от рутинных операций, сократить сроки найма и адаптации, а также точнее оценивать кадровые потребности», — отметила директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.
По ее словам, цифровые процессы обеспечивают большую гибкость и прозрачность внутренних процедур, повышают удовлетворенность сотрудников работой и помогают удерживать ценных специалистов.