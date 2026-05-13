Эксперт Хажинская признала, что перерыв во время сеанса может положительно повлиять на доходы кинотеатров

В Индии во время киносеансов официально делают паузу на 10–15 минут. Зрители могут воспользоваться туалетом или посетить кинобар. Россияне, которые были на таких показах, отмечают, что подобная практика могла бы быть востребована и в российских кинотеатрах. Об этом ИА НСН сообщила член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

Хажинская отметила, что из-за продолжительности индийских фильмов пауза становится необходимостью для зрителей. Кроме того, кинотеатры могут получить дополнительную прибыль от продаж еды и напитков в перерыве. По ее словам, на кинобары приходится около 30% доходов кинотеатров, а иногда и больше.

«Со стороны кинотеатров могу сказать, что на длинных фильмах мы были бы не против делать такие паузы», — рассказала она.

Тем не менее решение о введении перерыва должно приниматься не кинотеатрами, а продюсерами и прокатчиками.