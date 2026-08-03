Эксперт Халилов заявил, что строительство без проектной документации грозит увеличением стоимости частного дома

Ошибки на этапе планирования строительства частного дома могут значительно увеличить его итоговую стоимость. Об этом «Известиям» рассказал эксперт по проектам и техническим заключениям Егор Халилов.

По словам специалиста, главная причина удорожания строительства часто связана не с ростом цен на материалы, а с отсутствием системного подхода. Начало работ без проекта, непродуманные решения и постоянные изменения в процессе стройки приводят к дополнительным расходам и увеличению сроков.

Халилов подчеркнул, что строительство без проектной документации является одной из самых распространенных ошибок. Даже простой эскиз помогает определить потребности владельца, учесть требования и выбрать оптимальные решения заранее. Без такой базы строительство идет «на авось», и любое изменение тянет за собой дополнительные траты.

Еще одной причиной роста расходов становится отказ от инженерно-геологических исследований участка. Без информации о составе грунта и уровне грунтовых вод фундамент может оказаться неподходящим для конкретных условий, что приведет к изменению конструктивных решений уже во время строительства и увеличению бюджета.

Эксперт отметил, что к дополнительным затратам также приводят постоянные корректировки проекта и недостаточная проработка инженерных систем. Изменения планировки, переделки и отсутствие заранее предусмотренных решений для электрики, отопления, водоснабжения и канализации требуют новых материалов и дополнительных работ.

По словам Халилова, снизить вероятность перерасхода помогает технический надзор и грамотное управление строительством. Специалист контролирует качество работ, предотвращает ошибки и помогает избежать простоев и срывов поставок.