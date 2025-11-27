Эксперт Гринева заявила, что отмена учета износа деталей приведет к увеличению доли ремонтов по ОСАГО

В 2025 году в сфере обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов происходят значительные изменения. Одной из ключевых инициатив является отказ от учета износа деталей при ремонте автомобилей после ДТП. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что соответствующий законопроект обсуждался на парламентских слушаниях в Госдуме, сообщил «Ридус» .

Ожидается, что нововведение сделает размер денежного возмещения более справедливым. По данным опроса Финансового университета при Правительстве РФ, 24% автовладельцев предпочитают денежные выплаты ремонту.

Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов отметил, что причины такого выбора могут быть разными.

«Например, незначительность повреждений транспортного средства, намерение отремонтировать его своими силами или в неофициальных гаражных сервисах», — добавил эксперт.

Специалисты считают, что отмена износа приведет к увеличению доли ремонтов по ОСАГО, но при этом полис может подорожать.

«Есть мнение, что потребители готовы к этому. Обычно так рассуждают автолюбители, у кого машины почти новые. Однако страна у нас достаточно большая и разная по автопаркам, возрасту и другим критериям. Считаем, что к данному вопросу нужно подходить очень осторожно и поэтапно», — подчеркнула начальник управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Екатерина Гринева.

Также обсуждается введение автоматического контроля наличия ОСАГО с помощью дорожных камер. Эксперты поддерживают эту меру, считая ее необходимой для повышения безопасности на дорогах.