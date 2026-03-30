Эксперт Гриф предупредил, что гарантия результата — это главный признак мошенничества на курсах по инвестициям

Онлайн-курсы по инвестициям могут быть полезны, но они также могут оказаться ловушкой для неопытных инвесторов. Александр Гриф, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ, рассказал «Газете.Ru» о признаках того, что вас пытаются обмануть.

Главный стоп-сигнал — это гарантия результата: «доход без риска», «фиксированный процент», «стабильно выше рынка». Такие обещания — прямой индикатор потенциального обмана, поскольку в реальных инвестициях риск неизбежен. Второй стоп-сигнал — это уход от разговора о рисках и ограничениях, когда вместо сценария убытка звучит фраза «мы все уже просчитали».

Среди распространенных схем мошенничества — «обучение плюс платные сигналы», когда после оплаты человека переводят на подписку с «точками входа» в чате. Еще одна схема — «партнерский брокер», когда на курсе подводят к конкретной платформе, потому что организатор получает комиссию за ваши действия. Также встречаются обещания «ИИ-бота» или «алгоритма, который не ошибается» без аудита и прозрачной статистики — это схема «хайп-обертка».

Если вы оплатили курс и поняли, что это обман, следует прекратить платежи и не переводить «доплаты» за «разблокировку», «налоги» или «комиссии». Зафиксируйте доказательства: рекламу, переписку, чеки, реквизиты. Свяжитесь с банком или платежным сервисом и подайте обращение в профильные органы, которые принимают сообщения о финансовом мошенничестве.

Чтобы быстро проверить курс, нужно проверять не эмоцию, а проверяемость: кто продает, что именно обещает, как устроен риск, на чем зарабатывает. Простое правило: сначала красные флаги и легальность, и только потом оплата, подчеркнул Гриф.