Эксперт Greenworks Евпряков рекомендовал выбирать для больших участков газонокосилки с металлической декой

С приходом весны владельцы загородных участков начинают активную подготовку к дачному сезону. Они занимаются благоустройством территории, планируют работы в саду и обновляют садовый инвентарь. В беседе с радиостанцией Sputnik руководитель отдела обучения российского представительства Greenworks Сергей Евпряков поделился советами по выбору садовой техники.

Эксперт подчеркнул важность мощности инструмента.

«Для бытовых задач на дачном участке обычно достаточно моделей мощностью от 1200 до 1500 Вт — такой инструмент позволяет эффективно ухаживать за газоном и справляться с регулярными работами по стрижке травы», — пояснил он.

Время работы техники на одном аккумуляторе также имеет значение, и этот показатель зависит от емкости батареи. У аккумуляторов для садовой техники емкость может варьироваться от двух до восьми ампер-часов.

Евпряков обратил внимание на конструкцию газонокосилки, особенно на тип деки. Газонокосилки с пластиковой декой легкие и компактные, их удобно перемещать и хранить. Для больших участков предпочтительнее газонокосилки с металлической декой и самоходной функцией.