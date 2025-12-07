Эксперт Greenworks Евпряков рекомендовал убрать листья и подвязать молодые деревья на даче в преддверии зимы

Перед наступлением зимних осадков владельцы дачных участков могут провести важные подготовительные работы. Всего один выходной может обеспечить спокойствие на весь сезон. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал тренер по продукту компании Greenworks Сергея Евпряков.

Прежде всего, необходимо тщательно очистить дорожки и проверить уличное освещение — заменить перегоревшие лампы и протестировать датчики движения. Осенние листья, хвоя и ветки, скапливающиеся на покрытиях, под снегом превращаются в скользкую кашу, которая создает риск падений.

«Осенние дожди нередко образуют лужи, которые с первыми заморозками превращаются в наледь. Поэтому стоит заранее осмотреть участок и обеспечить сток воды» — подчеркнул эксперт.

Листья с газона под плотным слоем снега начнут преть, что приводит к вымерзанию дерна, поэтому их рекомендуется убрать. Кустарники необходимо слегка подстричь, убрав слабые и поврежденные ветви, а молодые деревья желательно подвязать, чтобы сильные ветры и снегопады не сломали стволы.

Кроме того, важно подготовить к первому снегу ручной инвентарь и технику — лопаты, скребки и ледорубы должны находиться в доступном месте. Если используется снегоуборочная техника, нужно заранее проверить ее работоспособность. Аккумуляторные устройства лучше зарядить и хранить батареи при плюсовой температуре, а для бензиновой техники необходимо убедиться в наличии топлива и состоянии расходников, подчеркнул Евпряков.