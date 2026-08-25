Руководитель отдела обучения Greenworks Евпряков посоветовал разрыхлить почву перед осенними посадками

Руководитель отдела обучения Greenworks Сергей Евпряков в беседе с радио Sputnik поделился советами по подготовке участка к осени. По его словам, необходимые работы не требуют сложной техники или больших затрат времени.

В августе жара идет на спад, а сад меняется на глазах. Одни культуры заканчивают плодоношение, другие готовятся к новому этапу роста. Эксперт рассказал, как помочь участку перейти в осенний режим.

В первую очередь стоит убрать с участка опавшие плоды, сломанные ветки и листья с признаками заболеваний. В них быстро развиваются грибковые инфекции, могут прятаться вредители, которые легко распространяются на здоровые растения.

Если есть засохшие, поврежденные или явно больные ветки, их лучше обрезать, чтобы дерево не тратило силы на нежизнеспособные побеги. Сильную формирующую обрезку проводить не стоит: она может спровоцировать рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до наступления холодов.

К концу лета газон испытывает не меньший стресс, чем грядки. Последнюю летнюю стрижку лучше проводить немного выше обычной — оставляя около 5–7 сантиметров. После покоса нужно убрать скошенную траву и опавшие листья, иначе при первых затяжных дождях они начнут преть и могут стать причиной появления плесени.

Перед осенними посадками почву стоит разрыхлить — так она лучше пропускает воздух и влагу, а корни новых растений быстрее приживаются. С этой задачей можно справиться ручным инструментом, но если предстоит обработать несколько грядок, клумбы или теплицу, комфортнее всего использовать аккумуляторный культиватор. Он не требует топлива, не выделяет выхлопных газов и начинает работать одним нажатием кнопки.