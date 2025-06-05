Эксперт Горбачев рассказал, что российские авиакомпании не могут приобрести новые самолеты

В настоящее время авиаперевозчики в России сталкиваются с проблемой приобретения новых воздушных судов отечественного производства. Причина — отсутствие на рынке моделей МС-21 и SSJ New, оснащенных локальными двигателями, которые еще не прошли необходимые испытания и не получили сертификаты. Об этом сообщил Виктор Горбачев, член Общественного совета при Ространснадзоре, в интервью ИА НСН.
Ранее в «Ростехе» поддержали идею полного перехода на отечественную авиатехнику. Однако Горбачев подчеркнул, что требование о покупке новых самолетов невыполнимо из-за их отсутствия на рынке.
«Прежде чем получить сертификат летной годности, самолет должен налетать определенное количество часов без поломок и отказов. Даже Ил-114 и Ту-204 практически нет», — отметил эксперт.
Горбачев добавил, что через четыре-пять лет Россия должна полностью отказаться от использования иностранных лайнеров.
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