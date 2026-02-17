Эксперт Голубев отметил, что использование рывков и электрошоковых ошейников говорит о непрофессионализме кинолога

Выбор грамотного кинолога — важная часть воспитания собаки. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО , на что обратить внимание при выборе специалиста.

По словам эксперта, при проблемах с воспитанием и социализацией собаки следует обращаться к кинологу, но не всегда можно быть уверенным в его профессионализме. Поэтому важно тщательно изучать отзывы о специалистах.

Одним из признаков непрофессионализма является использование устаревших методов дрессировки, основанных на доминировании и подчинении. Профессиональный кинолог не будет применять такие методы, как рывки, удавки или электрошоковые ошейники.

Также насторожить должно обещание быстрых и нереалистичных результатов. Нельзя гарантировать, что собака станет послушной за два занятия. Каждый случай требует индивидуального подхода и разных сроков, отметила газета «Петербургский дневник».

Профессионализм кинолога проявляется в том, что он учит хозяина управлять питомцем, а не показывает, как собака слушается его. Специалист должен объяснять, почему нужно делать именно так, и не требовать беспрекословного подчинения.

Если запрос хозяина не соответствует представлениям кинолога, это тоже может быть признаком непрофессионализма. Например, если хозяин просит научить собаку оставаться одной дома, а специалист настаивает на нормативах общего курса дрессировки (ОКД), которые могут быть не нужны в данном случае.

Еще один признак непрофессионализма — обесценивание породы и чувство вины. Кинолог не должен высмеивать размер собаки или связывать агрессию исключительно с породой, подчеркнул Голубев.