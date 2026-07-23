Эксперт Голяева отметила, что уникальные пароли и двухфакторная аутентификация помогут защитить финансы от мошенников

Бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева рассказала, как защитить свои финансы и личные данные от злоумышленников. Ее слова привел сайт URA.RU .

По мнению эксперта, двухфакторная аутентификация и уникальный пароль помогут обезопасить деньги на банковском счете, электронную почту, личный кабинет на «Госуслугах» и мессенджеры.

«Двухфакторная аутентификация работает как второй замок. Сначала человек вводит пароль или PIN-код, а затем подтверждает вход телефоном, отпечатком пальца или лицом», — объяснила Голяева.

Она подчеркнула, что одного украденного пароля теперь недостаточно для мошенников, даже если им удастся его заполучить.

Голяева отметила, что коды из SMS могут быть уязвимы для фишинга, поэтому более надежными являются одноразовые коды из специального приложения. Эксперт считает, что в первую очередь необходимо защитить основную электронную почту, так как ее компрометация может быть не менее опасной, чем доступ к банковскому приложению.

Для усложнения работы мошенников Голяева рекомендовала использовать уникальные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также внимательно проверять все действия перед подтверждением.