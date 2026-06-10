Эксперт ГК Softline Левкин предупредил, что легализация массовых звонков может повысить риск мошенничества

Проджект-менеджер ГК Softline (MD Audit) Кирилл Левкин в беседе с «Известиями» отметил, что легализация массовых звонков может привести к росту мошенничества. Злоумышленники могут начать маскироваться под легитимные каналы, используя формат «робозвонок с важной информацией».

По словам Левкина, ключевое отличие легальных уведомлений заключается в отсутствии интерактивного давления. Однако полагаться только на поведенческие признаки уже недостаточно, так как преступники быстро копируют успешные сценарии.

«Произойдет ключевой переход от СМС и пуш-уведомлений к голосовым каналам в ситуациях, где важно гарантированно донести информацию до абонента», — пояснил специалист.

Это расширит сценарии использования, но одновременно увеличит нагрузку на доверие пользователей к голосовым коммуникациям. По прогнозу эксперта, стоит ожидать усиления сценария «легитимного уведомления с продолжением», когда человек получает якобы официальный звонок, а затем следует вторичный контакт с попыткой выманивания данных. Также отдельный риск представляют комбинированные атаки, где звонок, СМС и пуш-уведомление усиливают доверие друг к другу.