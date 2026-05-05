Эксперт ГК «Развитие» Фирсова рассказала, что в 2026 году наибольшим спросом у россиян пользуются евродвушки

Директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова рассказала «Газете.Ru» , что в 2026 году наибольшим спросом у россиян пользуются евродвушки и двухкомнатные квартиры.

Покупатели рассматривают такие квартиры не только как жилье для себя, но и как ликвидный актив, отметила Фирсова. Она подчеркнула, что такие объекты, особенно в крупных агломерациях и областных центрах, можно быстро продать или сдать в аренду.

Фирсова также отметила, что рынок недвижимости в 2026 году растет точечно: средняя стоимость жилья увеличилась на 4,4%, но заметнее всего подорожание в качественных проектах с функциональными планировками и комфортной городской средой.

По словам эксперта, покупатели стали действовать рациональнее: они внимательнее считают бюджет сделки, выбирают разумный метраж и стараются сохранить комфортную финансовую нагрузку.

Кроме того, растет интерес к квартирам с отделкой. Из-за удорожания стройматериалов и нехватки рабочих самостоятельный ремонт становится менее предсказуемым по срокам и расходам. Поэтому покупатели предпочитают заранее зафиксировать стоимость и получить квартиру, в которую можно сразу заехать или быстро передать арендаторам.

По данным исследования ГК «Развитие», 41% россиян считают покупку жилья лучшим способом долгосрочной защиты накоплений. При этом 31% опрошенных при выборе недвижимости в первую очередь смотрят на перспективность района, а 28% — на надежность и репутацию застройщика.