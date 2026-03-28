Эксперт ГК ФСК Цаплина отметила преимущества центрального кондиционирования с чиллер-фанкойлами

Технология центрального кондиционирования была изобретена в США еще в начале XX века, однако до сих пор редко используется в российских жилых проектах, даже премиальных, рассказала MK.Ru директор департамента аналитики и продукта ГК ФСК Ксения Цаплина.

Основная причина — значительные затраты на установку и эксплуатацию такой системы в многоквартирных домах. При этом, по словам эксперта, центральное кондиционирование гораздо эффективнее обычных сплит- и даже канальных систем с точки зрения удобства, экономии ресурсов и срока службы.

Чаще всего эта технология реализуется с помощью чиллер-фанкойлов, что позволяет отказаться от установки отдельных кондиционеров в квартирах. Среди преимуществ — отсутствие внешних блоков, которые портят внешний вид зданий, а также возможность монтажа трасс непосредственно до квартир без привлечения промышленных альпинистов.