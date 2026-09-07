Эксперт «Гипер Ленты» Петрова рассказала, что восприятие вкуса и аромата вина зависят от температуры подачи

Руководитель по управлению категориями «Гипер Ленты» Анастасия Петрова поделилась с «Известиями» советами о правильной температуре подачи различных видов вина. От температуры зависит восприятие вкуса и аромата напитка.

По словам эксперта, оптимальная температура зависит от цвета, сорта и насыщенности вина. Легкие красные вина, такие как гаме и некоторые пино-нуары, лучше всего подавать при температуре около 12–14 градусов. Более плотные красные вина раскрываются при 15–18 градусах.

Для легких белых и розовых вин рекомендуется охлаждение до 7–10 градусов, а для более насыщенных белых вин — до 10–13 градусов. Игристые вина оптимальны при температуре около 8–10 градусов.

Если бутылка хранилась при комнатной температуре, ее можно ненадолго поставить в холодильник. Красным винам обычно достаточно 20–30 минут, а белым и розовым требуется больше времени — примерно 1,5–2 часа. Игристые напитки лучше охлаждать заранее.

Петрова рассказала, что если гости уже пришли, а бутылка все еще теплая, можно быстро охладить вино, поставив бутылку в емкость со льдом и водой. Такой способ эффективнее, чем просто лед, так как вода соприкасается со всей поверхностью бутылки и помогает быстрее отводить тепло.

Открытое вино лучше хранить в холодильнике, плотно закрыв бутылку. Низкая температура замедляет процесс окисления и помогает дольше сохранять вкус и аромат напитка. Для белых, розовых и красных вин можно использовать оригинальную пробку или специальный винный стоппер, а для игристых вин лучше подходят отдельные пробки с фиксатором, которые помогают сохранить давление и пузырьки.