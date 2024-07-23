Эксперт гильдии риелторов Барсуков: россияне станут переходить от ипотеки к накоплениям

Кредиты на недвижимость с минимальным первоначальным взносом стали неподъемными для большинства россиян. На фоне этого станут востребованы накопления, сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, возможное поднятие ключевой ставки повлияет на повышение процентов по депозитам. Ежемесячные платежи, которые россияне раньше вносили бы на ипотеку, можно вносить в банк и получать проценты. Очевидно, что большинство предпочтет этот вариант.

Также Барсуков отметил, что рост ключевой ставки никак не отразится на ценах в сфере недвижимости.

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